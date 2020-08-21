21 Ağustos 2020 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 09:38:00
Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı
Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı
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- Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı
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