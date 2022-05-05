Bakan Nebati: Enflasyon belasından kurtulacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

Salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada enflasyonu körüklediğini belirtti.

Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) May 5, 2022

Bakan Nebati, Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerde son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldığına işaret etti.

"Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz" açıklamasında bulunan Bakan Nebati, "Enflasyon belasından kurtulacak ve güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" mesajını verdi.