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01 Nisan 2024 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:38:00

Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha fazla çalışma mesajı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının millet için hayırlı olmasını dileyen Kacır, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."

Etiketler : mehmet fatih kacır seçim yatırım üretim ihracat
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