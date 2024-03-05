VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönemi başlıyor... Teknolojiye İz Bırak, Geleceği Sen Yaz!
"Ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdık"
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız"
İstanbul'da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
05 Mart 2024 Salı 12:03:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 12:03:00

Bakan Işıkhan: İkramiyeler bayramdan önce hesaplara aktarılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce emeklilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii" dedi.

İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Etiketler : vedat ışıkhan bayram ikramiye emekli
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX