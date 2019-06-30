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30 Haziran 2019 15:29 | Pazar

Antalya'da dün, tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Antalya'ya 29 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 90 bin 889 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı. Haziran ayında ise üçüncü 'gün rekoru' kırılmış oldu.

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

TÜM ZAMANLARIN GÜN REKORU

Antalya turizmi, 29 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından 'Allah huzurumuzu bereketimizi daim etsin' ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 29 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 90 bin 889 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı. Bu rekorla birlikte haziran ayında kırılan 'gün rekoru' üçüncü kez kırılmış oldu. 8 Haziran'da 85 bin 205 ve 22 Haziran'da 86 bin 308 turist, bundan önceki gün rekorlarıydı.

(DHA)

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