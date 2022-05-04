VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yine algı operasyonu yapmaya kalktılar! Valilik anında cevabı verdi
Aman çocuklar duymasın!
Bayram sahnesi
24 terörist etkisiz hale getirildi, bir askerimiz şehit
Piyasalarda 'FED' hareketi
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Mide bulantısının 15 önemli nedeni
Eklem kireçlenmesinin ilacı egzersiz
Kekemelik sadece konuşma bozukluğu değil
Bakan Varank'tan İBB'ye tepki
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 3 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyası ile bayramlaşma
İngiltere'de kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı
Almanya'dan destek açıklaması
Komşudan PKK'ya ağır darbe!
Papa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Moskova'ya gitmek istediğini söyledi
Saraybosna'daki Dobrovoljacka çatışmalarının 30. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi
Kocaeli, ormanları ve tabiat parklarıyla bölgesine "nefes" oluyor
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru!
Çırak bulma sorunu web uygulamasıyla sona erecek
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:59:00

Altın ve doları olanlar dikkat! ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında. Faiz toplantısı öncesi dol

Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın kararında. Yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde uygulanan gevşek para politikası dünyada enflasyonu artırdı.

Buna bir de Ukrayna savaşına dair riskler eklendi. Bu nedenle gündemin en üst sırasında Fed'in faiz kararı var.

Banka Mart ayında politika faizini 25 baz puan yükseltmiş, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Bu kez en az 50 baz puanlık bir artış masada.

Uzmanlara göre, 75 ya da 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

Fed'in sıkı para politikası uygulaması, sıcak paranın dolara ya da faize yönelmesine neden olurken, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyebiliyor.

ALTIN SERT GERİLEDİ

Bankanın faiz kararı öncesi dolar dünyada değer kazandı. Dolar endeksi 104 puan civarına gelerek yaklaşık 20 yılın zirvesine çıktı. Ons altın ise sert geriledi. 1850 dolar civarına gerileyen ons altın 2 buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Uluslararası piyasalardaki işlemlerde dolar Türk Lirası karşısında 14.80 TL bandında işlem görürken, gram altın 880 lira civarına indi.

Etiketler : fed faiz karar abd dolar altın
Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim

Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim
Sessiz sedasız evlendiler

Sessiz sedasız evlendiler
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
özcan Deniz bu bayramda isyanlarda

özcan Deniz bu bayramda isyanlarda
Tedbiri elden bırakmıyor

Tedbiri elden bırakmıyor
Madrid otobüslerinde Kerem var

Madrid otobüslerinde Kerem var
Ege'ye kaçtı

Ege'ye kaçtı
Hararetli konuşma

Hararetli konuşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER