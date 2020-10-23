23 Ekim 2020 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 15:25:00
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Vergi yapılandırmasına 18 taksit imkanı getirilecek
Kaynak: AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifine ilişkin "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifine ilişkin "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.
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