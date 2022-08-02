500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '500 liralık banknot basılacağı' iddialarına yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı.
Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.
'HİÇBİR ŞEKİLDE BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK'
Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.
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