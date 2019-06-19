YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, az önce yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran’da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercihleri hakkında açıklama yaptı. YKS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı son dakika açıklamasında "YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak." dedi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.