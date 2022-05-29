Öğretmen Akademisinden 2 bin öğretmene eğitim

İmam hatip liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi, kapanış töreniyle tamamlandı. Akademisyenler, öğretmenler ve moderatörlerin katıldığı programda hocalara ve katılımcı öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Öğretmen ve Akademi Komisyonu tarafından düzenlenen programın sertifika töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans salonunda yapıldı.

İmam hatip okullarımız öncülük ediyor

Fatma Cengiz Camii İmam Hatibi Muhammed Mehdi Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ne mutlu ki, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak bir araya geliyoruz. Ardından kaleme, kelama yemin eden bir dinin muhataplarıyız. Daha sonra kurduğu Ashab-ı Suffa ile hikmetin peşinden koşan bir peygamberin ümmetiyiz" dedi. Bugün bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiğinin altını çizen Ceylan, bilginin ötesinde hikmete ulaşabilmek, toplumu hikmet üzere bir yürüyüşe kavuşturmak için imam hatip okullarının öncülük ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: İmam hatiplerimiz program çeşitliliği ile kendi içinde çift kanatlı gençler yetiştirmek üzere yol aldığı sürece inşallah bu mücadelesini 21. yüzyılda da devam ettirecek. Bugün hikmetin izinde, bilgiyi kuşanan gençleri yetiştirmek adına fen, matematik, kültür, sanat ve sporda da bizim öğrencilerimiz çağın bir adım ötesinde yer alıyorlar.

Ashabı Suffa'nın izini süreceğiz

Öğretmenlere hitaben, "Sizler sınıfın kapısını çektikten sonra gençlerimizin gönüllerine dokunan, onları kuşatansınız. Bugün eğitim adına bir başarı varsa altında sizin imzanız var, eğitim adına bir problemden bahsediyorsak da hepimizin sorumluluğu var" diyen Ceylan, Türkiye'de dertli, elini taşın altına koymak için çaba sarfeden yüz binler olduğunu söyledi. Programa ciddi bir teveccüh olduğunu, 25 farklı atölyede 29 akademisyenin bilgi ve birikimlerini paylaştığını belirten Ceylan, "Allah'a hamd ediyorum Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden de hocalarımız vardı. 21. yüzyılın modern dervişlerini yetiştirmek için çalışan, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Ahmet Yesevilerin yolunu tutan hocalarımızdan Allah razı olsun. Hikmetin izini süren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hikmetin izindeki yolculuğu hiç bırakmayacağız. İmam hatip nesli olarak Peygamber Efendimizin Ashabı Suffa ile attığı tohumların izini süreceğiz" diye konuştu.

Bir mum yakalım istedik

Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi danışmanı ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk, programın kapanış dersini "Modernizm ve Postmodernizm Arasında Hikmet" başlığıyla yaptı. Herkesin eğitimden ve öğretmenlerden şikâyet ederken yeni bir fikirle ortaya çıktıklarını belirten Şentürk, "Biz bir mum yakalım ve bu işin püf noktasından başlayalım dedik. O da öğretmenlerdi ve bir ütopyayla, bir hayalle ortaya çıktık. O da gerçek oldu" dedi. Öğretmenlik mesleğinin peygamber mesleği olduğunu belirten Şentürk, "Peygamber Efendimiz 'muallim olarak gönderildim' buyuruyor. Bizler, O'nun mirasçılarıyız. Bu kolay bir iş değil ama mertebesi yüksek bir iştir" ifadelerini kullandı.

Açık medeniyeti kuralım

Türkiye'de eğitimin en büyük ihtiyacının bir gelecek vizyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Recep Şentürk, "Gençlerimize bir hedef sunamıyoruz maalesef. Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın bir hedefi var ama Türkiye'nin hedefi nedir? Benim önerim açık medeniyet, yani medeniyetimizi yeniden ihya etmek olmalıdır" dedi. Açık medeniyetin ilk kez Peygamber Efendimiz tarafından Medine'de Yahudileri, Hristiyanları, diğer din mensuplarını bir araya getirerek kurulduğunu belirten Şentürk, açık medeniyetin bugün de küresel bir misyon olduğunu söyledi. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü: Açık medeniyet üç temel ilke üzerine kurulmuştur; ilki çok katmanlı varlık, bilgi, hakikat anlayışıdır. İkincisi ademiyet temelli sosyal ve siyasi sistem, üçüncüsü ise fütüvvet temelli bir ahlaki sistemdir.

Bir çözüm önerisi olarak sunduk

Öğretmen Komisyonu başkanı Ramazan Aydın ise öğretmenlere yönelik eğitim çalışmasını neden yaptıklarını anlatarak, "Gençlerin soruları artıyor, farklılaşıyor biz bunu bir sorun haline getirdik ve hikmetin izinde öğretmen akademisini öğretmenlerimize bir çözüm önerisi olarak sunduk" dedi. Bakara Suresi 143. ayetine göre Müslümanların vasat bir ümmet olduğunu ve şahitler olarak görevlendirildiğini belirten Aydın, "Şahitlikle ilgili iki husus vurgulanıyor, birincisi içinde yaşanılan döneme tanıklık etmek, ikincisi ise içinde yaşanılan döneme öncülük, önderlik etmektir. Bir müminin içinde yaşadığı döneme öncülük ve önderlik etmesi için insanlığın sorularını sorun haline getirip çözüm bulma çabası içinde olması gerekiyor" diye konuştu.

Yenilenme gayreti içinde olmalıyız

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da konuşmasında eğitimciler olarak her dönem kendisini geliştirip yenileme gayreti içinde olmaları gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin geliştirilmesine yönelik bu tür çalışmalara özellikle Anadolu'da ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın bir nebze olsun karşıladığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Aydın, "Bu işin geleneksel hale getirilmesi ve her yıl düzenlenmesi işin keyfiyetini de artıracaktır. Bereketli olmasını ve devamını dileyerek tüm eğitimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

2 bin 287 öğretmen sertifika aldı

Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisinde, 25 ana başlık altında 29 akademisyen kendi alanlarıyla ilgili seminerler verdi. 2 bin 287 öğretmenin katıldığı online program; kültür-sanat, sosyoloji ve siyaset başta olmak üzere çeşitli disiplinlerde gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanan akademide yer alan dikkat çekici başlıklardan bazıları şöyle: Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı, Kente Sosyolojik Yaklaşımlar, Büyük Güçler Siyaseti ve Uluslararası Sistemik Dönüşüm, Osmanlı Şehirleri ve İstanbul, İnsanlığın Geleceği, Medeniyet Tasavvuru, Ortadoğu Toplum ve Siyaset.