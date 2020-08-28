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28 Ağustos 2020 Cuma 19:42:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 19:42:00

MEB, Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ilişkin illere yazı gönderdi

Kaynak: AA

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EBA canlı sınıflarındaki dersler, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda, öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA canlı sınıflarında verilecek derslerin, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda, öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabileceğini bildirdi.

MEB'e bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Uzaktan Eğitim Çalışma Planına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıya göre, 31 Ağustos-18 Eylül'de eğitim kurumu yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını da dikkate alarak, çalışma planını uygulamak üzere tüm öğretmenlerin haftanın her günü okulda bulunmaları yerine belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunmasını sağlayacak.

EBA canlı sınıflarındaki dersler, eğitim kurumu yönetimince yapılacak planlama dahilinde, teknik alt yapı şartlarının uygun olması durumunda öğretmenlerin okulda bulunacakları günlerde eğitim kurumlarından da yapılabilecek.

Canlı derslere giren öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması ve takibine yönelik planlamalar yapılacak.

Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacak.

Uzaktan eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler, çeşitli iletişim araçları kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecek.

11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portalı incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev veya test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması sağlanacak.

Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9'uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili canlı ders planlaması yapılacak.

Eğitim içerikleri ve öğretim materyalleri hazırlanması, tasarlanması ve paylaşılmasına yönelik atölye çalışması yapılması amacıyla zümreler tarafından iş planlaması yapılacak.

Ders özelinde, uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda, uzaktan eğitim pedagojisi; uzaktan eğitimde buz kırma teknikleri, uzaktan eğitimde sınıf yönetimi, uzaktan eğitimde pasif öğrencilerin görünür olmasını sağlama, uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri, uzaktan eğitimde kullanılabilecek web araçları üzerine zümre öğretmenlerince araştırma ve incelemeler yapılarak bu çalışmalara ilişkin öğretmenlere bilgilendirme yapılması amacıyla çalışmalar planlanacak.

Rehberlik servislerince öğretmenlere, salgın sürecinde bir yakınını kaybeden, bu süreç nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan ailelere mensup öğrencilere nasıl rehberlik yapılacağına ilişkin "Salgın Sürecinde Öğrenci Rehberliği" eğitimi verilecek.

Okul öncesi eğitim kademesinde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, eğitim programında yer alan gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar doğrultusunda her öğretmen kendi sınıfına özgü planları hazırlayacak.

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