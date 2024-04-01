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01 Nisan 2024 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:12:00

LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.

Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Etiketler : liselere geçiş sistemi sınav başvuru
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