DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor muydu, kolay mıydı? sorularının yanıtları tüm sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Binlerce öğrenci iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek adında bugün DGS'de ter dökecek. Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel alandan sorular öğrencilere yöneltilecek. Öte yandan adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi. DGS soruları ve cevapları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

DGS SAYISAL SORULARI NASILDI?

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DGS MATEMATİK ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

DGS sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı da henüz cevap bulmadı.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;



1. Sınava, atandığı salonda girmesi,



2. Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



5. Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,



8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,



9. Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,



10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.