  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'la son kez masaya oturacak Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'la son kez masaya oturacak
İşgalci İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı İşgalci İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
Son Dakika... Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya geldi Son Dakika... Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya geldi
DGS Türkçe soruları yayınlandı mı? DGS sözel soruları nasıldı? DGS Türkçe soruları yayınlandı mı? DGS sözel soruları nasıldı?
Galatasaray salı günü Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı da açıklayacak Galatasaray salı günü Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı da açıklayacak
Aleyna Tilki’den 30 bin kişiye dev konser Aleyna Tilki’den 30 bin kişiye dev konser
Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup'ın ardından Beşiktaş'a imza atacak Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup'ın ardından Beşiktaş'a imza atacak
Tarkan ameliyat oldu! Tarkan sağlık durumu nasıl? Tarkan ameliyat oldu! Tarkan sağlık durumu nasıl?
DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor muydu, kolay mıydı? DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor muydu, kolay mıydı?
Yunanistan ve Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD ile ilgili planları deşifre edildi Yunanistan ve Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD ile ilgili planları deşifre edildi
Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı Başkan Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı
Meteoroloji bir çok il için şiddetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için şiddetli yağış uyarısı yaptı
'Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı tehlikede' 'Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı tehlikede'
Başkent’te 'Balta’ çetesi çökertildi Başkent’te 'Balta’ çetesi çökertildi
Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü
Başkan Erdoğan, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' sergisini ziyaret etti Başkan Erdoğan, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' sergisini ziyaret etti
Kilis'te korkutan yangın Kilis'te korkutan yangın
ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da ABD'li aktör Steven Seagal Bodrum'da
Venezuela, cezaevinde tutulan 59 Kolombiyalıyı serbest bıraktı Venezuela, cezaevinde tutulan 59 Kolombiyalıyı serbest bıraktı
Gizli bölmede yakalandılar Gizli bölmede yakalandılar
Başkan Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapacak Başkan Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapacak
Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeye yakın Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüşmeye yakın
Egzamanın şifası kuşotu lapası Egzamanın şifası kuşotu lapası
Zeynep öğretmene aidat engeli Zeynep öğretmene aidat engeli

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Haziran 2019 09:23 | Pazar

DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor muydu, kolay mıydı?

DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor muydu, kolay mıydı? soruları tüm DGS adayları tarafından araştırılıyor. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler bugün DGS için ter dökecekler. Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler olacak. DGS adaylarına 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi. 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. 2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da duyurulacak. DGS hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

DGS sayısal soruları nasıldı? DGS matematik zor  muydu, kolay mıydı? sorularının yanıtları tüm sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Binlerce öğrenci  iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek adında bugün DGS'de ter dökecek.  Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel alandan sorular öğrencilere yöneltilecek.  Öte yandan adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi. DGS soruları ve cevapları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik... 

DGS SAYISAL SORULARI NASILDI? 
DGS sayısal soruları hakkında henüz yorumlar gelmedi. DGS sayısal soruları hakkında yorumlar geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. 

DGS MATEMATİK ZOR  MUYDU, KOLAY MIYDI?
DGS sayısal soruları zor  muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı da henüz cevap bulmadı. 

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 


Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;


1. Sınava, atandığı salonda girmesi,
 
2.  Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
3.  Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 
4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
 
5.  Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 
6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 
7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
 
8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
 
9.  Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 

Osaka'da S-400 zirvesi: Türkiye'ye yaptırım gündemde yok
PKK, Rum ve Yunan'dan beslenmeye başladı
Başkan Erdoğan, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' sergisini ziyaret etti
Porto Aboubakar’ı vermiyor
Meteoroloji bir çok il için şiddetli yağış uyarısı yaptı
Vergi kaydıyla erken emeklilik
İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı
Abdullah Avcı'nın ilk bombası imzaya geliyor
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin iftiralarına videolu yalanlama
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
Barış Yarkadaş'ın o sözlerine tepki yağdı: Özür dilesin
Hafter güçlerinin sözcüsünden Türkiye'ye tehdit
Türkiye merakla bekliyor! İlk kez havalandı
Zehirlenme korkusuyla her yere götürüyor!
Bozcaada'da korkunç olay! Tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
Wesley Sneijder gözaltına alınıp serbest bırakıldı
DEAŞ'lı teröristin itirafları ortaya çıktı
Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Başkan Erdoğan Japonya'da konuştu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ