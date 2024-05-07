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07 Mayıs 2024 Salı 09:37:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 09:37:00

Milli Eğitim Bakanı Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı

Kaynak: AA-TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde bulunduğumuz konjonktürde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." ifadelerini kullandı. Atama takvimindeki ilk 5 branş şöyle sıralandı: Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

Mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizim hem de Hazine Bakanımız talimatlandırıldı. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de hem dünyada ekonomiyi alt üst eden gelişmeler yaşandı. Ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketi yaşandı. Üstüne 2 tane seçim yaşadık.

"20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Bu bahsettiğimiz parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim şu branş önemlidir ya da şu branş önemsizdir diye bir bakış açım yok.

"İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA BİR DAĞILIM YAPILDI"

Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir smilasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.

BAŞLICA BRANŞ DAĞILIMI

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyim.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce 968.

Personel genel müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu dile getirmiştim. Süreçle ilgili olarak adalet kaygısı güden tüm arkadaşlarımızı aldığımız tedbirleri okumaya davet ediyorum.

MÜLAKATTA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Bunlar tamamen sadece mülakat yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Bir diğer sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. O da eğitim programlarında yaptığımız değişikliklerle ilgili. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla programımızı askıya çıkarmıştık ve 1 haftalık süre vermiştik bu konuda da bize teklif sunacakların tekliflerine açığız. Süreyle ilgili sıkıntı olursa uzatabiliriz demiştik. Yoğun bir öneri talebi geldi. Bu hafta sonu cuma günü akşam mesai bitimine kadar da önerilere açık olacağız. 26 Nisan'dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş.

Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

Etiketler : yusuf tekin milli eğitim bakanlığı öğretmen ataması
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