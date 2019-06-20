Bakan Selçuk çözümleri sıraladı... Çalışan ebeveynler için ara tatillerde ne yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklanan yeni eğitim sistemi çerçevesinde artırılan ara tatil sayısına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk, çalışan ebeveynlerin “Ara tatilleri artırdınız, çalışan ebeveynler için ne yapılacak?” sorusunu yanıtladı.

Bu dönemler için hayata geçirilecek olan çözümlerden bahseden Selçuk, “Gençlik spor kampları, TÜBİTAK gibi kuruluşlarla bilim kampları, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde atölyeler ve etkinlikler gibi çözümlerimiz ve daha fazlası var.” ifadelerini kullandı.

İşte Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un o paylaşımı: