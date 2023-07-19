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19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:41:00

ABD'li dergiden çarpıcı analiz: Erdoğan'ın desteği için savaşıyorlar

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Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD basını, Zelenski ve Putin'in Başkan Erdoğan'ın desteğini almak için savaştığını yazdı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının yankıları sürerken ABD basını "Zelenski ve Putin, Erdoğan'ın Karadeniz desteği için savaşıyor" başlığıyla çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye ile Birleşmiş Milletlere (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup göndermesine atıfta bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmelerin ele alındığına vurgu yapıldı. Lavrov'un Bakan Fidan'a tahıl anlaşmasına alternatif yeni bir öneride bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü denge politikasına övgüde bulunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki gerilimin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırmak için görüşmelere devam edeceğine yönelik yaptığı açıklama analiz yazısında yer aldı.

ABD basınına konuşan Türkiye'nin eski NATO büyükelçisi Fatih Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çabalara devam edeceğinden yüzde 100 emin olduğunu ve zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ceylan, "Rusya'nın Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Rusların mevcut koşullarda Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayma lüksü yok. Gergin bir dönem olacak, buna hiç şüphe yok. Ruslarla müzakere etmek her zaman kolay olmuyor. Türkiye'nin ortak bir zeminde buluşması için yine manevra alanı var. Kesinlikle oyunda olacak farklı parametreler ve koşullar olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Boğaz'ları savaş gemilerine kapatmasına, Ukrayna'ya İHA desteği vermesine rağmen Ankara'nın Rusya ile ticaretini önemli ölçüde genişlettiğine dikkat çekildi.

Rusya'nın Karadeniz'de ticari gemileri hedef alacağını iddia eden Ukrayna emekli genelkurmay başkan yardımcısı Andriy Ryzhenko ise Türkiye'nin önemli deniz gücünü kullanarak nakliye için güvenli geçişleri sağlayabileceğini belirtti.

Etiketler : Rusya ABD basını NATO büyükelçisi Fatih Ceylan Sergey Lavrov
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