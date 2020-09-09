Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampında yangın çıktı
Kaynak: AA
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda dün gece yangın çıktı. 12 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olan Moria Mülteci Kampı'tamamen yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Binlerce sığınmacı sokakta kaldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi.
Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.
Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.
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