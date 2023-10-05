Yunanistan'da ilaç tedariki sıkıntısı çok sayıda kişiyi etkiliyor
Kaynak: AA
Yunanistan'da, ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntı her geçen gün daha çok sayıda kişiyi etkiliyor.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, çocuklara yönelik ilaçlar başta olmak üzere antibiyotikler, göz damlaları ve insülin gibi ürünlerin tedarik sorunu nedeniyle çok sayıda kişinin zor durumda kaldığı belirtildi.
İlaç sıkıntısının virüs vakalarının artış gösterdiği bir dönemde yaşandığına dikkati çekilen haberlerde, eczanelerde en az 140 çeşit ilacın bulunmadığı ifade edildi.
Yunanistan Sağlık Bakanı Mihalis Hrisohoidis, dün katıldığı bir radyo programında, onlarca ilaçta eksiklik yaşandığını kabul etmişti.
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