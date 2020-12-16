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16 Aralık 2020 Çarşamba 15:13:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:14:00

Yunan milyarderler, New York Times'a tam sayfa ilan verdi: ABD'den üç talepte bulundular

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Yunan kökenli ABD'li milyarderler, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek ABD yönetiminden “Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekleme” çağrısında bulundu. “Türkiye ile Yunanistan birlikte yaşayabilir” başlığı atılan ilanda, birlikte yaşamanın koşulu olarak Türkiye'nin bölgedeki tüm faaliyetlerine son vermesi gerektiği belirtildi. Yunan milyarderler, ABD yönetiminden üç talepte bulundu.

ABD’de yaşayan Yunan kökenli milyarder iş insanları, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek ABD yönetimine “Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı destekleme” çağrısında bulundu.

Gazetenin 15 Aralık 2020 sayısında yayımlanan “Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da” başlıklı mektupta Türkiye’yi “bölgedeki tansiyonu yükselten ülke” olarak suçlayan Yunan iş insanları, ABD yönetiminden bir dizi talepte bulundu.

Akşam'ın haberine göre, Türkiye’nin Ayasofya’ya tekrar cami statüsü kazandırması ve Ege ile Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmasının yanı sıra Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ’da bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının özellikle İsrail ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğinin hatırlatıldığı ilanda, ABD’den şu üç talepte bulunuldu:

• ABD, Türkiye’nin bölgedeki tansiyonu yükselten adımlarına karşı mümkün olan tüm adımları atmalıdır.

• ABD, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın pozisyonunu desteklemelidir.

• Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da. İki ülke halkları, daha barışçıl bir ekonomik ve kültürel geleceği hak ediyor.

Tam sayfa çıkılan ilanın altında Yunan kökenli milyarderler John A. Catsimatidis, Andrew Liveris, Dennis Mehiel, Michael Psaros ve George Stamas imzası bulunuyor.

Etiketler : abd yunanistan türkiye
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