VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
10 Ekim 2023 Salı 08:14:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 08:14:00

Yunan eski Bakan'dan sürpriz çıkış: Suçlular biziz! Onlarca yıldır susuyoruz

ABONE OL

Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşananların sorumlusu olarak Batı'yı işaret eden Varoufakis, 'Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz. Suçlular, biziz Avrupalılardır.' dedi.

Filistin-İsrail gerilimi sürüyor. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Öte yandan Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, süren gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sorunun İsrail tarafından uygulanan şiddet ve ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi. Varoufakis, asıl suçlunun yıllarca İsrail şiddetine sessiz kalan Batı dünyası olduğunu dile getirdi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar şiddetini artırıyor. Yüzlerce can kaybı var. İsrail savaş ilan ederek Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail'e ABD başta olmak üzere Batı dünyasından da destek açıklamaları geliyor.

Öte yandan Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varoufakis, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tarihi altyapısına dikkat çekti ve Batı toplumunu suçladı.

"AFRİKA'DA SORUMLU SİYAHİLER MİYDİ?"

Olayların başlangıç noktasının İsrail'in sistematik ırkçı siyaseti ve şiddet yöntemleri olduğunu anlatan Yunan Eski Bakan, Güney Afrika'da siyahilerin uğradığı ırkçılığı örnek gösterdi. Dönemin Afrika yönetiminin beyaz üstünlüğü gözeterek siyahilere uğradığı şiddete atıfta bulundu ve "Orada yaşananların da sorumlu siyahiler miydi?" diye sordu. Asıl problemin ayrımcı ve ırkçı politikalar olduğunu anlattı.

FİLİSTİNLİLER HAPİSHANEDE YAŞIYOR

Filistinlilerin bir hapishanede yaşadıklarının altını çizen Yunan siyasetçi, ırkçılığa ve ayrımcılığa uğrayanların ya öleceğini ya da isyan edeceğini belirtti.

"HEPİMİZ BU İNSANLIK SUÇUNA DAHİLİZ"

Çarpıcı açıklamalarını sürdüren Varoufakis bölgede şuan yaşananların sorumlusu olarak ise Batı dünyasını gösterdi. "Hepimiz bu insanlık suçuna dahiliz. Onlarca yıldır susuyoruz. Orada herhangi bir sorun yaşanana, insanlar ölene, kameralar oraya ulaşana kadar susuyoruz. " dedi. Varoufakis "Suçlular, biziz Avrupalılardır. Her bir Alman, Fransız, Yunan ve ABD toplumunun üyesi suçludur." diye ekledi.

Yunan Eski Bakan, Batı dünyasının kendisini affettirmesi için barışa kararlı bir adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : Filistinliler Yunan Eski Bakan Varoufakis
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX