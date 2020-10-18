Virüse karşı sinekkaydı tıraşı Virüse karşı sinekkaydı tıraşı

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve COVID-19 Yoğum Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kış aylarının gelmesiyle artış beklenen koronavirüs vakalarına karşı maskenin doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Salgınla beraber uzun bıyık ve sakalın dezavantaja dönüştüğünü de vurgulayan Tekin, bir de tavsiyede bulundu:

“Aksıran ya da öksüren kişilerde virüsün sakala ya da bıyıklara yapışması daha kolay olduğu için kişiye de bulaşıp biraz daha da risk oluşturabiliyor. O yüzden özellikle biz sağlık çalışanlarına sakal ve bıyıkla maske kullanımını tavsiye etmiyoruz. Sinekkaydı denilen tıraşı öneriyoruz. Özellikle riskli alanlarda maskenin daha etkili olabilmesi için saç ve sakallarının çok uzun olmaması ya da mümkün olduğu kadar kısaltılmasını tavsiye ediyoruz. Tabii bunu vatandaşlara da öneriyoruz. Sakal ve bıyık gür ise maskedeki kaçakları arttırıyor. O yüzden pandemi süresince saç ve sakallarımızı bir süre unutabiliriz. Pandemi bitene kadar buna kısa bir ara verebiliriz.”