Maduro 100'ün üzerinde muhalefet liderini affetti

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01 Eylül 2020 Salı 11:21:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 11:21:00

Venezuela'da Maduro parlamento seçimleri öncesi 100'ün üzerinde muhalefet liderini affetti

Kaynak: AA

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Venezuela'da aralarında tutuklu muhalif milletvekillerininde olduğu 110 muhalefet liderinin affedildiği açıklandı.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, dün ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında, aralık ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri ve ülkedeki siyasi süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yurt içi ve dışındaki 110 muhalefet liderini kapsayan af kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Maduro hükümetinin kararının, muhalefete parlamento seçimlerine katılmaları için baskı yapma amacı taşımadığını vurgulayan Rodriguez, seçimler öncesinde ulusal birlik ve uzlaşma sürecini derinleştirmek istediklerini belirtti.

Affedilenler arasında, muhalefetin önde gelen isimlerinden Freddy Guevara ve Miguel Pizarro ile muhalif lider Guaido'nun sağ kolu Roberto Marrero gibi önemli figürler de yer alırken önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine sığınan Leopoldo Lopez ile Kolombiya'da bulunan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Julio Borges af listesine alınmadı.

Venezuela'da muhalefetin seçimleri boykot kararı aldığını açıklaması üzerine Maduro'nun bu adımıyla parlamento seçimlerine katılımı artırmayı amaçladığı kaydediliyor.

Son yıllarda ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Yaklaşık üç ay sonra muhalefet Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmış, birçok kentte düzenlenen gösteriler daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü. Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda bazı muhalif liderler yabancı ülkelerin büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise geçen ağustosta Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

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