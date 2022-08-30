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30 Ağustos 2022 Salı 22:01:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 22:01:00

Üsküp'te rüzgar ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan açıklamada, Üsküp ve çevresini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle devrilen ağaçlar, mahsur kalan araçlar ve su basmış evlerle ilgili çağrılar alındığı aktarıldı.

CUK, başkent Üsküp'ün yanı sıra İştip, Köprülü, Demir Hisar, Kiliseli şehirlerinin de olumsuz hava şartlarından etkilendiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İşleri İdaresi, sağanak, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar ile istikrarsız havanın 2 Eylül öğleden sonraya kadar devam edeceğini duyuruldu.

Öte yandan, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, şehri etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Üsküp Belediyesi Kriz Merkezi'ni acil toplantıya çağırdı.
Etiketler : Kuzey Makedonya Üsküp şiddetli yağmur
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