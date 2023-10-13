UNICEF: Gazze'de kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var

UNICEF, devam eden Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" açıklamasında bulundu.

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