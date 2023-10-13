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UNICEF: Gazze'de kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var
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13 Ekim 2023 Cuma 11:41:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 11:41:00

UNICEF: Gazze'de kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var

Kaynak: AA

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UNICEF, devam eden Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" açıklamasında bulundu.

UNICEF, devam eden Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : unicef gazze israil filistin çocuk
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