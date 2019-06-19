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19 Haziran 2019 22:36 | Çarşamba

Uluslarası Ceza Mahkemesi Sudan'dan Beşir'i istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in bir an evvel Hollanda'daki mahkemeye çıkarılması çağrısı yaptı.

Uluslarası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan makamlarına, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yargılanmasına ilişkin süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Sudan konulu toplantısında konuşan Bensouda, Sudan'da savaş ve insanlık suçu işlemiş kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Bensouda, "Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle, Sudan'daki yetkililerle çok yakında bu konularla ilgili görüşmek istiyorum. Sudan'ın bu hususta ofisimle tam iş birliği yapma konusunda yasal zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın şu an belirsiz bir siyasi geçiş döneminde olduğunu belirten Bensouda, "Sudan'daki olayların karmaşıklığını ve akışkanlığını hafife almadan açık bir mesajım var; şimdi harekete geçme zamanı ve Sudan halkının suçların cezasız kalmaması için hukuku seçme zamanı." şeklinde konuştu.

Bensouda, mevcut askeri yönetimin son haftalarda cunta karşıtı göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerini de kınadı.

ICC, 2009 ve 2010'da Darfur bölgesinde bir isyanı bastırma kampanyasının parçası olarak "soykırım ve diğer zulümler" için Beşir hakkında iki tutuklama emri çıkarmıştı.

SUDAN'DAKİ SON DURUM

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada ise en son 128 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

(AA)

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