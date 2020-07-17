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Ülkeleri bekleyen tehlike: Çin'in nüfusu yarı yarıya azalabilir
17 Temmuz 2020 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 08:03:00

Ülkeleri bekleyen tehlike: Çin'in nüfusu yarı yarıya azalabilir

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor. Yine Japonya, İtalya ve Güney Kore'de de hızlı nüfus düşüşü öngörülüyor.

Washington Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, dünyadaki doğurganlık oranının 2100 yılına kadar 1,7’nin altına düşebileceği, bu nedenle neredeyse her ülkenin nüfusunun azalacağı ve 23 ülkenin nüfuslarının yarıya düşebileceği öngörüldü. Araştırmada, dünya nüfusunun 2064’te 9,7 milyar ile zirveye ulaşmasının ve 2100’de ise 8,8 milyara gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE TEHDİT

Yenişafak'ın haberine göre, Japonya nüfusunun yüzyılın sonunda 126 milyondan 53 milyonun altına, İtalya nüfusunun ise 61 milyondan 28 milyona gerilemesinin tahmin edildiği araştırmada, İspanya, Portekiz, Tayland ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin de nüfuslarının yarıya inmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

AFRİKA’DA NÜFUS PATLAMASI

Araştırmada, Sahra Altı Afrika ülkelerinin 2100 itibarıyla nüfuslarını 3’e katlayabileceği öngörüldü. Bölge ülkelerinden Nijerya’nın nüfusunun 791 milyona ulaşacağı öngörülen araştırmada, bunun dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasını beraberinde getireceği kaydedildi. Araştırmacılardan Prof. Christopher Murray, yeni yüzyılda yaşlı nüfusun genç nüfustan fazla, bu durumun çok sayıda olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu.

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