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13 Ocak 2021 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 14:05:00

Ülke ayağa kalktı: Salgını onlar başlattı

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Peru'daki bir mahkeme koronavirüs salgınından Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini sorumlu tuttu.

Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini iddiaları yeniden ortaya atıldı. Peru'daki bir mahkeme koronavirüs salgınından Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini sorumlu tuttu.

DHA'nın haberine göre Peru'daki mahkeme Kovid-19 salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı. Mahkeme, Kovid-19'un zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın hatası olduğunu ileri sürdü. Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti.

SORUŞTURMA KARARINI İMZALAYAN YARGIÇLARA SORUŞTURMA

Rus medyasında çıkan habere göre, mahkemenin soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadeleri yer alıyor. Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.

TEORİLERİN ORTASINDAKİ İSİM BİLL GATES

Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken, Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 pandemi
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