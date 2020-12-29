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29 Aralık 2020 Salı 10:04:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 10:04:00

Türkiye'nin baskısına dayanamadılar... Ermenistan hava sahasını açtı

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Ermenistan'ın hezimete uğradığı Dağlık Karabağ Savaşı sonrası barış anlaşması imzalayan Erivan yönetimi Türk uçaklarına hava sahasını açtı. Bununla birlikte Türk Hava Yolları'nın Bakü-İstanbul uçuşu, Ermenistan hava sahası üzerinden gerçekleşti.

Milliyet'in haberine göre Azerbaycan’ın zafere imza attığı Dağlık Karabağ savaşı, 9 Kasım’da Rusya’nın arabuluculuğu ile sonuçlandı. Dokuz maddeyi kapsayan anlaşma maddeleri arasında, Nahçıvan’ı Ermenistan üzerinden Azerbaycan’a bağlayan transit koridor oluşturulması da yer aldı. Nahçıvan özerk bölgesini Azerbaycan’a bağlayan toprak parçası olmaması nedeniyle yönetim ve ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu.

TÜRKİYE TALEP ETTİ

türkiye-Azerbaycan arasında sivil uçuşlar, Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan yönetimi tarafından engellenmişti. Hava sahasını Türk ve Azerbaycan uçaklarına kapatan Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi nedeni ile köşeye sıkıştı. Bölgedeki kaynaklara göre, Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Ankara ve Bakü yönetimi, Ermenistan yönetiminden, hava sahasını açmasını talep etti. Ermenistan yönetiminin direnişi üzerine Ankara ve Bakü’den “Rusya-Ermenistan arasındaki uçuşlara hava sahamızı kapatırız” mesajı verildi. Ermenisan üzerinde oluşturulan baskı kısa sürede etkisini gösterdi.

Rusya’dan insanı ve askeri yardım beklentisi içinde olan Ermenistan yönetimi, Azerbaycan’dan havalanan Türk yolcu uçaklarına hava sahasını kısa süre önce açmak zorunda kaldı. Azerbaycan kaynaklı Musavat gazetesi, Ermenistan’ın hava sahasını açması sonrası Türk Hava Yolları’nın Ermenistan üzerinden Bakü-İstanbul arasında tarihi bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Daha önce Azerbaycan ve Türkiye yolcu uçakları, Gürcistan hava sahasında uçmak zorunda kalıyor, bu da daha uzun bir mesafe kat etmek anlamına geliyordu.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Karabağ’da varılan barış anlaşması sonrası bölgeyi kontrol altına almaya çalışan Azerbaycan ordu güçlerine, silahlı Ermeni grupları tarafından provokasyon amaçlı saldırılar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend bölgesindeki Ağdam köyü yakınlarında bir Ermeni silahlı grubunun Azerbaycan ordu güçlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda bir asker yaşamını yitirirken, bir asker de yaralandı. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmada altı Ermeni askerin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıların tekrarlanması halinde Azerbaycan ordusunun kararlı önlemler alacağı ifade edildi.

Dağlık Karabağ’ın Gubadlı ve Zengelan bölgelerinde geçen hafta inceleme yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve bu ülkeye destek veren bazı Avrupa ülkelerini uyardı. Aliyev, “Ermeni toplumu doğru sonuca varmalı. İntikamcı duygularla yaşarlarsa, sonları kötü olur. Buraya diğer taraftan en az bir mermi atılırsa, Ermenistan sınırına 5 kilometre mesafedeyiz. Onları öyle bir duruma getiririz ki isimlerini unuturlar” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AÇIK İHLAL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Ermenistan’a tepki göstererek “Saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir” açıklamasında bulundu.

Etiketler : türkiye ermenistan bayrak
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