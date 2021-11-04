VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
O FETÖ'cüler de yanındaydı
Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki
Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi
Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta
Sicilleri kabarık çıktı! Ters düşünce hedef oldu
MSB'den S-400 iddialarına yanıt
Senaryoyu sakladı
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Sıfatların bir önemi yok
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat
Kış hamileliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Çin'de Delta varyantı alarmı: Çok sayıda bölgeye yayıldı
Pentagon: Çin, 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil
Bakan Özer: Bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısı 1721
Türkiye'de 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
BioNTech'te 3. doz bugün başlıyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti
Fed faiz oranını sabit tuttu
Başkan Erdoğan'dan 19. yıl mesajı
Libya'da 91 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
04 Kasım 2021 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 09:32:00

Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

İngiltere Parlamentosunda, bir grup milletvekili tarafından gündeme getirilen "Terör örgütü PKK, terör listesinden çıkarılsın" teklifi büyük tepki çekti. Skandal talebe tepki gösteren Milletvekili Amanda Milling, "Savunma, ticaret, bölgesel istikrar konularında ortak çıkarlarımız var." dedi.

İngiltere Parlamentosunda bir grup milletvekili, terör listesinde yer alan terör örgütü PKK konusunu tartışmaya açtı.

PKK'NIN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Star.com.tr'de yer alan haberde parlamentoda PKK propagandası yapan İşçi Partisi Milletvekili Lloyd Russell-Moyle ile Kim Johnson, Muhafazakar Milletvekili Crispin Blunt yaptıkları konuşmada terör örgütlerini listeleyen sistemin eski olduğunu ileri sürdü.

Listenin yeniden gözden geçirilmesi için İngiliz hükümetine çağrıda bulunan milletvekilleri, terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

Skandal talepte bulunan İngiliz milletvekilleri HDP'ye baskı yapıldığını iddia ederek "PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir" ifadesini kullandı.

MİLLİNG'DEN İNGİLİZ VEKİLLERİN PKK TALEBİNE TEPKİ

Milletvekili Amanda Milling de Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve yakın çalıştıklarını belirterek aynı fikirde olmadığını kaydetti. Milling, "Savunma, ticaret, bölgesel istikrar konularında ortak çıkarlarımız var. PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmemesi için sunulan görüşleri desteklemiyorum" diye konuştu.

Etiketler : İngiltere Parlamentosu PKK terör örgütü Lloyd Russell-Moyle
Doğum günü sürprizi

Doğum günü sürprizi
3 şehir 3 kutlama

3 şehir 3 kutlama
Yeni yıla yeni albüm

Yeni yıla yeni albüm
Kaş'ta aşka geldi

Kaş'ta aşka geldi
Takipçiye küfretti

Takipçiye küfretti
2. sezonda yokum

2. sezonda yokum
Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirdi
Cana ilk olarak Defne'ye gitmiş

Cana ilk olarak Defne'ye gitmiş
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER