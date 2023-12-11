"Türkiye, BM'de veto eden ABD'ye öfkeli"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Gazze'ye yönelik çağrısı dünya medyasında geniş yer buldu. Erdoğan'ın BM'nin reforme edilmesinin şart olduğunu belirten 'Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. Bu BM ile insanlığın bir yere varması mümkün değil' sözlerini çok sayıda medya kuruluşu son dakika olarak verdi.

ADALET BU MU?

AP, Erdoğan'ın sözlerini 'Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor' başlığı ile abonelerine servis etti.

ABD merkezli ABC News de 'Erdoğan, insan haklarına ilişkin bir konuşmasında Batı'yı İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumundan ve İslamofobi'ye hoşgörü gösterdiğinden dolayı barbarlıkla suçladı' ifadelerine yer verdi.

Guardian 'Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinden sonra BM'de reform çağrısında bulundu' dedi. İngiliz gazete Erdoğan'ın 'Adalet bu mu?' sözünü öne çıkardı.

Fox News 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail Koruma Konseyi' olarak eleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde "Erdoğan, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapan bir kararı veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni sert bir şekilde eleştirdi" denildi.

Alman Tagesspiegel 'Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkesini veto etmesini kınadı' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil' sözünü öne çıkardı.

ERDOĞAN'DAN SERT KINAMA

İsrail merkezli YNet 'Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor' manşetini attı. Times of Israel ise 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olmakla suçladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Suudi Şarku'l Avsat ise 'Erdoğan, BM'ye reform çağrısında bulunarak, ABD'nin diğer ülkelerden gelen ciddi desteğe rağmen Gazze'de ateşkes önerisine karşı veto yetkisini kullanmasını kınadı' dedi.

"İSRAİL'İ SAVUNMA KONSEYİ"

Yunan Proto Thema "Erdoğan, ABD'nin Gazze'ye yönelik ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni kınadı ve uluslararası organı 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımladı" ifadesine yer verildi. Hindustan Times 'Türkiye, BM vetosunun ardından ABD'ye öfkeli' manşetini attı. Arab News Erdoğan'ın 'Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den itibaren İsrail'in koruma ve savunma konseyi haline geldi' sözünü öne çıkardı.