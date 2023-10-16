"İsrail, insan hak ve hukukunun en temel kurallarını ihlal ediyor"

Tunus Dışişleri Bakanı: İsrail, insan hak ve hukukunun en temel kurallarını ihlal ediyor

Tunus Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Ammar'ın, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin İtalyan, Portekizli, İspanyol, Belçikalı ve İngiltereli mevkidaşlarıyla iletişime geçtiği ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için destek istediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri tarafından tüm dünyanın gözü önünde devam eden Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırılar, insan hak ve hukukunun en temel kurallarını ihlal ediyor. Sivillere yönelik yönelik bu dehşet saldırganlık derhal durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak için gayret sarf etme çağrısı yapılan açıklamada, "masum çocukların ve bebeklerin sistematik olarak öldürülmesi politikasının engellenmesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in saldırgan politikası yalnızca şiddettin artmasına, kaos ve istikrasızlığın yayılmasına neden oluyor. İşgali sürdürme ve halklara zulmetme politikalarının sonsuza kadar devam edemeyeceği yakın ve uzak tarihimizde mevcut, bundan ders alınması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin 7 Ekim'de yaptığı açıklamada "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadeleriyle çatışmaların ilk gününden itibaren Filistin'e destek vermişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.