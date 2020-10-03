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03 Ekim 2020 Cumartesi 22:21:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 22:21:00

Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump yeni Twitter paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a cuma günü hastaneye kaldırılmadan önce oksijen verildiği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'a dün oksijen takviyesi yapıldığı belirtildi.

Yetkili, dün helikopterle Walter Reed Askeri Hastanesine getirilmeden hemen önce Trump'a bir süre oksijen desteği verildiğini ifade etti.

TRUMP'TAN "İYİYİM" MESAJI

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

TRUMP, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Walter Reed Hastanesindeki doktorlar, hemşireler ve harika iş çıkaran diğer herkesle onlara diğer kurumlardan katılan diğer doktorlar inanılmaz. Bu salgın hastalıkla mücadelede son 6 ayda harika bir ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum."

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın durumunun bu sabah itibarıyla gayet iyi olduğunu bildirmişti.

Diğer yandan, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, muhabirlere Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmış, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil." ifadelerini kullanmıştı.

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