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17 Ekim 2020 Cumartesi 00:10:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 00:11:00

Trump ve Biden başkanlık yarışında kritik öneme sahip Florida'da başa baş gidiyor

Kaynak: AA

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Demokrat başkan adayı Biden, Trump'ın 2016 seçimlerinde kazandığı Pennsylvania ve Michigan'da anketlerde yarışı önde götürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 29 delegesi olan Florida'da anketlerde başa baş durumda.

Hill ve HarrisX tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcısı Biden, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde kazandığı Pennsylvania ve Michigan'da yarışı önde götürüyor.

Michigan'da Trump ile arasındaki farkı önemli oranda açan Biden, Pennsylvania eyaletinde de aldığı yüzde 51'lik destekle rakibinden 5 puan önde görünüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki tutumu Trump'a olan desteği aşağı çekerken, seçmenlerin çoğu Trump'ın ekonomik politikalarını beğeniyor.

Ekonomide Trump'a Biden'dan daha fazla güvenen seçmenler, ırkçılık, polis reformları ve Çin ile ilişkilerde ise Biden'ın Trump'tan daha iyi olacağını düşünüyor.

Trump, 2016'da kazandığı başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip 29 delegesi olan Florida'da ise yüzde 48 destek oranıyla rakibi Biden ile başa başa gidiyor, seçmenlerin yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu söylüyor.

Florida'da seçmenler ekonomide yüzde 55 ile Trump'a destek verirken, salgın konusunda ise Biden'ın Trump'tan daha iyi olduğu görüşünde.

Ankete katılan seçmenlerin üçte ikisi ise ülkenin yanlış yola doğru gittiğini belirtiyor.

Hill-HarrisX anketi, 12-15 Ekim arasında Florida, Michigan ve Pennsylvania'da online yapıldı.

Amerikan haber ajansı ''The Associated Press'' ve ''NORC'' tarafından yapılan anket sonuçlarına göre ise ülke genelinde seçmenlerin yüzde 85'i Amerikalıların değerler bakımından büyük ölçüde bölündüğünü düşünüyor.

Seçmenlerin sadece yüzde 15'i demokrasinin ülkede gerçekten işlediğine inanırken, yüzde 65'i ise Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ülkedeki bölünmüşlüğün daha da kötüye gideceği görüşünde.

Seçmenlerin yüzde 35'i ise Biden'ın seçilmesi durumda ülkenin daha fazla bölüneceğini söylüyor.

3 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump ya da Joe Biden'ın başkan seçilebilmesi için 270 delegeye ulaşması gerekiyor ve iki parti arasında gidip gelen 29 delegesi olan Florida, 20 delegesi bulunan Pennsylvania ve 16 delegeye sahip Michigan gibi kritik eyaletler seçimlerde önemli rol oynuyor.

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