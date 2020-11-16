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16 Kasım 2020 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 18:29:00

Trump, iddiasını sürdürüyor: Seçimleri ben kazandım

Kaynak: AA

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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "ben kazandım" iddiasını sürdürüyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

MODERNA'NIN AŞI HABERİNE "MÜTHİŞ BULUŞ" NİTELEMESİ

Başkan Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

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