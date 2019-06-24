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24 Haziran 2019 22:17 | Pazartesi

Terör örgütü YPG/PKK ağır silahlarla ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Marea'daki ÖSO unsurlarına düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bağlı Marea’da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea’nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

(AA)

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