Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Kaynak: AA
Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.
10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.
Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.
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