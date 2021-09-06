VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıkladı OECD verilerine göre birinci ülkeyiz
Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı
Türkiye'ye yardım çağrısında bulundular
Kayseri'de akılalmaz olay! Para verip, falakaya yatırmış
"Sınırlarımız kaybolacak" itirafı!
SSB Demir'den dikkat çeken açıklama: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
06 Eylül 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 15:05:00

Taliban sözcüsü: Yeni hükümet geçici olabilir

ABONE OL

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hükümetin yakında ilan edileceğini duyurdu. Mücahid,"Konu ile ilgili birkaç detay kaldı" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da hükümetin yakında ilan edileceğini açıklayarak, devrilen yönetimde görev alanların da yeni hükümete katılmaya çağrılacağını söyledi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'daki son duruma dair açıklamada bulundu.

Birkaç teknik detayın kaldığını belirten Mücahid, hükümetin yakında ilan edileceğini söyledi.

Yeni yönetimle ilgili önemli bir açıklama yapan Mücahid, devrilen yönetimde görev alanların da yeni hükümete katılmaya çağrılacağını vurguladı.

Özellikle son 20 yılda ABD'nin eğittiği güvenlik güçlerinin Taliban'la çalışması isteniyor.

TÜRKİYE, ÇİN VE RUSYA'NIN ADINI ÖZELLİKLE VURGULADI

Taliban sözcüsü yeni hükümetin ilan edileceği törene, birçok ülkenin davet edildiğini açıkladı. Türkiye, Rusya ve Çin'in adını özellikle söyledi.

Mücahid ayrıca örgütün tepe ismi Ahunzade'nin de yakında kamuoyu önüne çıkacağını belirtti. Ancak bunun ne zaman olacağı konusunda bilgi vermedi.

TALİBAN, MERKEL'İ AFGANİSTAN'A DAVET ETTİ

Alman Bild gazetesi, "Taliban sözcüsü, Başbakanı Kabil'e davet etti" başlıklı röportajı yayımlandı.

Söz konusu röportajda Mücahid, "Almanya'nın Afganistan ile tarihi ve iyi ilişkileri var. Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zabihullah Mücahid, Alman hükümetinin, yeni hükümetle (Taliban hükümeti) mümkün olan en iyi diplomatik ilişkiye sahip olmasını istediklerini vurguladı.

Mücahid, Almanya ile iyi diplomatik ilişkinin yanında, Berlin'den sağlık, altyapı ve eğitim alanlarında mali destek, insani yardım ve iş birliği görmek istediklerini belirterek, "Alman hükümetinin bize gerçekten yardım edebileceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Bild muhabirinin, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Afganistan'da sıcak karşılar mısınız?" sorusuna Mücahid, "Elbette. Afganistan'da tüm dünya ülkelerinin kabul edeceği ve dünya liderlerinin inanacağı güçlü ve tam güvenlikli bir ortamın olmasını istiyoruz. Gelip ülkemizi ziyaret etmeliler. Angela Merkel'in kesinlikle özel bir yeri olur. Onu ülkemizde gerçekten memnuniyetle karşılarız." yanıtını verdi.

Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca Alman hükümeti, olası yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra buradaki büyükelçiliği kapattı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın Doha kentine geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temasını sürdürdü.

Etiketler : TALİBAN AFGANİSTAN ALMANYA TÜRKİYE
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
Teşkilat'tan ilk kareler

Teşkilat'tan ilk kareler
İmdadına zabıta yetişti

İmdadına zabıta yetişti
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi
Yeni yaşını sahnede kutladı

Yeni yaşını sahnede kutladı
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER