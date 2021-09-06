Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da hükümetin yakında ilan edileceğini açıklayarak, devrilen yönetimde görev alanların da yeni hükümete katılmaya çağrılacağını söyledi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'daki son duruma dair açıklamada bulundu.

Birkaç teknik detayın kaldığını belirten Mücahid, hükümetin yakında ilan edileceğini söyledi.

Yeni yönetimle ilgili önemli bir açıklama yapan Mücahid, devrilen yönetimde görev alanların da yeni hükümete katılmaya çağrılacağını vurguladı.

Özellikle son 20 yılda ABD'nin eğittiği güvenlik güçlerinin Taliban'la çalışması isteniyor.

TÜRKİYE, ÇİN VE RUSYA'NIN ADINI ÖZELLİKLE VURGULADI

Taliban sözcüsü yeni hükümetin ilan edileceği törene, birçok ülkenin davet edildiğini açıkladı. Türkiye, Rusya ve Çin'in adını özellikle söyledi.

Mücahid ayrıca örgütün tepe ismi Ahunzade'nin de yakında kamuoyu önüne çıkacağını belirtti. Ancak bunun ne zaman olacağı konusunda bilgi vermedi.

TALİBAN, MERKEL'İ AFGANİSTAN'A DAVET ETTİ

Alman Bild gazetesi, "Taliban sözcüsü, Başbakanı Kabil'e davet etti" başlıklı röportajı yayımlandı.

Söz konusu röportajda Mücahid, "Almanya'nın Afganistan ile tarihi ve iyi ilişkileri var. Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişkiler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zabihullah Mücahid, Alman hükümetinin, yeni hükümetle (Taliban hükümeti) mümkün olan en iyi diplomatik ilişkiye sahip olmasını istediklerini vurguladı.

Mücahid, Almanya ile iyi diplomatik ilişkinin yanında, Berlin'den sağlık, altyapı ve eğitim alanlarında mali destek, insani yardım ve iş birliği görmek istediklerini belirterek, "Alman hükümetinin bize gerçekten yardım edebileceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Bild muhabirinin, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Afganistan'da sıcak karşılar mısınız?" sorusuna Mücahid, "Elbette. Afganistan'da tüm dünya ülkelerinin kabul edeceği ve dünya liderlerinin inanacağı güçlü ve tam güvenlikli bir ortamın olmasını istiyoruz. Gelip ülkemizi ziyaret etmeliler. Angela Merkel'in kesinlikle özel bir yeri olur. Onu ülkemizde gerçekten memnuniyetle karşılarız." yanıtını verdi.

Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.

Ayrıca Alman hükümeti, olası yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra buradaki büyükelçiliği kapattı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın Doha kentine geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temasını sürdürdü.