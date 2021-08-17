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17 Ağustos 2021 Salı 12:27:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 12:27:00

Taliban, Afganistan'da "af" ilan edildiğini duyurdu. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani yaptığı açıklamada, kadınlara yönetime katılmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Taliban, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini duyurdu ve kadınlara yönetime katılmaları çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre; Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etti.

Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullandı.

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuştu.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : TALİBAN AFGANİSTAN KADINLAR ABD
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