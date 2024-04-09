VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da 8.5 milyon işi zorla yerinden edildi
Türkiye dünyayı sarstı: Harekete geçtiler
Alman dergisinden Togg'a övgü
Tansiyon yükseliyor... Rusya açık adres gösterdi
Kartal'da bina çöktü: 1 yaralı
"İsrail'e silah ihracatı hukuka uygun"
09 Nisan 2024 Salı 14:46:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 14:46:00

Sudan'da 8.5 milyon işi zorla yerinden edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'daki iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiğini, zorla yerinden edilenlerin sayısının 8,5 milyonu aştığını ve bunların 1,8 milyonunun komşu ülkelere kaçtığını bildirdi.

Sarrado, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan iç savaşın tüm şiddetiyle devam ettiğini vurgulayan Sarrado, Sudan ve komşu ülkelerin, dünyadaki en büyük ve zorlu yerinden edilme krizlerinden birini yaşadığını bildirdi.

Sarrado, zorla yerinden edilen veya kaçan kişi sayısının 8,5 milyonu aştığını ve bunların 1,8 milyonunun komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

Devam eden çatışmaların Sudanlıların hayatını alt üst ettiğini belirten Sarrado, sivillere yönelik saldırıların, uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek hız kesmeden devam etiğinin altını çizdi.

Sarrado, "Savaş bir yıl önce başlamasına rağmen sanki acil durum dün başlamış gibi her gün binlerce kişi sınırları geçiyor. Güney Sudan'a her gün ortalama 1800'den fazla kişi geliyor. Bu da aşırı gerilmiş altyapı üzerindeki baskıyı ve büyük insani ihtiyaçları daha da artırıyor." dedi.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında birlik olarak yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.

Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, 2021'de sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

O tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere ve 2 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Etiketler : sudan iç savaş göç
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX