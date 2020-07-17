  • BIST
    118781
  • Dolar
    6,8620
  • Euro
    7,8132
  • Altın
    396,8840
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Sisi'ye hayati Libya uyarısı
Koronavirüse yakalananlarda 6 ay boyunca devam ediyor
Dolarda son durum...
Filistinliler Kudüs'te Ayasofya'nın açılmasını destekledi
ABD'den Avrupa'ya 'Türkiye' eleştirisi: Kimse BAE ve Mısır uçaklarına bir şey demiyor
Çağatay Ulusoy marketten tek seferde 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı
ABD'den darbeci Hafter'le gizli görüşme!
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor
ECB'den parasal teşvik çağrısı
FETÖ'cülerden öğrencilere iğrenç işkence
Başkan Erdoğan devreye girdi: Kıdem tazminatı talimatı
Teröriste skandal hitap!
Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi
TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Koronavirüs ABD'ye kabus gibi çöktü: Açıklanan rakamla salgında rekor kırıldı
Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı
ABD'deki Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi
BM Kovid-19 ile mücadele için 10,3 milyar dolarla tarihinin en büyük yardım çağrısını yaptı
Libya ile İtalya arasında güvenlik ve mayınların temizlenmesinde iş birliği
Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor
Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin sonuçları açıklandı
İran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi
2016'lı ‘tuğ'lar terfi bekliyor
Ülkeleri bekleyen tehlike: Çin'in nüfusu yarı yarıya azalabilir
17 Temmuz 2020 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 09:50:00

Son şans! ABD'den darbeci Hafter'le gizli görüşme: Bu teklifi sundular

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'den bir askeri heyet Libya'da, darbeci Hafter'le gizli görüşme yaparak yeni bir ateşkes önerdi. Bu görüşme darbeci Hafter için 'son şans' olarak nitelendirildi.

ABD'den bir askeri heyetin Libya'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le gizli görüşme yaparak yeni bir ateşkes önerdiği bildirildi.

Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin Hafter'e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu kaynak, ABD heyetini Hafter için "son şans" olarak nitelendirdi.

Buna göre, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerden oluşan ABD heyeti, Hafter ile gizli bir görüşme yaparak, kendisine, "yeni bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, petrol hilali bölgesinden tüm askeri varlığını çekmesi ve bu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Avrupalı bir barış gücünün bulunmasını kabul etmesi" teklifinde bulundu.

Şarkulevsat'a konuşan Libya hükümetine yakın medya kaynakları da ülkede son günlerde savaş yanlısı söylemlerin artmasına rağmen Hafter'i Sirte'den Ecdabiye kentine çekilmesi için ikna etmek üzere bölgesel ve uluslararası gizli müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi.

Hafter'in bu çekilmeyi kabul etmesine karşılık Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki, BM nezdinde meşru ve Türkiye'nin desteklediği hükümetin de Sirte ve Cufra'ya operasyon başlatmayacağı kaydedildi.

- ABD'DEN HAFTER GÜÇLERİNE KARŞI ADIMLAR

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, pazar günü yayımladığı açıklamada, Hafter güçlerinin petrol üretiminin durdurulacağına yönelik yaptığı açıklamalardan "rahatsızlık duyduğunu" kaydederek, "Libya ekonomisini baltalayanların ve askeri gerilimi tırmandıranların izole edileceği ve yaptırım tehlikesiyle karşılaşacağı" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün yaptığı yazılı açıklamada, Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin ile ilişkili kuruluş ve kişilere yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

- LİBYA ORDUSU SİRTE VE CUFRA İÇİN KARARLI

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

Hükümete bağlı güçler, haziran ayı başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Son haftalarda, ülkenin orta kesiminde yer alan stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER