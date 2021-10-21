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21 Ekim 2021 Perşembe 14:24:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 14:24:00

Skandal "YPG/PKK" kararı!

Kaynak: AA

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İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde özerk yönetimi tanıdı.

"Katalonya'nın Kürdistan'ın yeniden inşası konusundaki taahhüdü" başlıklı tasarı, Katalonya özerk yönetim parlamentosunda oylandı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden, iktidardaki koalisyon partilerinden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (Junts) ile dışarıdan destek aldığı Halk Birliği Adaylığı (CUP) ve aşırı sol görüşlü Catalunya en Comu-Podem (ECP) partilerinin sunduğu ortak tasarı, parlamentodaki oylamada kabul edildi.

Tasarıda yer alan 4 maddeden birinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde özerk yönetimi de tanıyan Katalonya özerk yönetim parlamentosu, "Katalan kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini bu yönetimle kurumsal ilişkiler kurmaya ve dayanışma göstermeye" çağırdı.

Etiketler : Katalonya Kürdistan Catalunya en Comu-Podem YPG/PKK
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