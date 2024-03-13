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13 Mart 2024 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 14:35:00

Rusya'nın petrol rafinerisine İHA saldırısı

Kaynak: AA

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Rusya'nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu.

Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yaptığı yazılı açıklamada, Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi'ne saldırıyı gerçekleştiren İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA'nın tesise düştüğünü ve bu nedenle üretimin durdurulduğunu kaydeden Golubev, olay neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığını aktardı.

Yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Novoşahtinskiy Petrol Ürünleri Tesisi, Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor.

Tesise Mayıs 2023'te de İHA saldırısı yapılmış, ufak çaplı zarar meydana gelmişti.

Etiketler : rusya iha petrol saldırı
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