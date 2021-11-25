Rusya'dan "Türkiye-Ermenistan" mesajı!

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25 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00

Rusya'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması: İlişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz

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Rusya, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini desteklediklerini belirterek bu yönde adımlar attıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, bölgenin durumuna katkı sağlayacağını ve Rusya'nın bunu desteklediğini söyledi.

Zaharova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın, Türkiye ile temas kurulması noktasında Rusya'dan destek istediğini belirten Zaharova, "Rusya, bu süreçte Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duymaktadır ve bu yönde adımlar atmaktadır." dedi.

Zaharova, Rusya'nın söz konusu sürece mümkün olan tüm yollardan destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu sürecin başlatılmasının, bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bölgede, barışçıl ve istikrarlı koşulların oluşturulması için adımlar atmayı sürdüreceklerini söyleyen Zaharova, "Elbette bölgedeki ticari, ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması ve geliştirilmesine de özel önem verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Mariya Zaharova Rusya Türkiye-Ermenistan
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