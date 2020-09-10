  • BIST
    1100.25
  • Dolar
    7,4823
  • Euro
    8,8537
  • Altın
    467,7720
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geline sarılabilmek için poşet giydi
Birleşik Krallık ile iş birliğimiz stratejik ortaklık!
ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili itiraf geldi: Halkı paniğe sürüklemek istemedik
İran'dan silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon!
Nijer'de sel felaketi: Ölü sayısı 65'e yükseldi
İşsizlik rakamları açıklandı
Kritik toplantı bugün... NATO Doğu Akdeniz için toplanıyor
Mardin'de 65 yaş ve üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Rusya'nın "yeni başkan" umudu! İki ülke arasında bitmeyen anlaşmazlık
Kardeş ülkede bir ilk! Aselsan tarafından üretilecek!
Slav Kardeşliğine AB engeli: Askeri tatbikattan çekiliyoruz
Dünya'daki Koronavirüs vaka sayısı 28 milyonu aştı
Caretta carettalar yuva sayısında rekor kırıldı!
Güvercinada'yı 60 bin kişi ziyaret etti
Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü
Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma!
AK Partili Çelik, Atina'ya ‘9 Eylül ruhu'nu hatırlattı: Meis'i kaşıma İzmir'e bak
Cesedi 7 yıl sonra bavuldan çıktı
Amerikalı uzmanlar Trump'ı uyardı: ABD'yi aptal yerine koyabilir
Hafter ile ittifak yapan el-Kani'nin Avrupa ülkesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı
Başörtüsü nedeniyle davasına bakmamıştı! Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Almanya'da binler sığınmacılar için yürüdü: Ülkeye getirilsin
Trump'ın damadı Kushner: Suudi Arabistan hava sahasını İsrail uçuşlarına açacak
"Üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden şahıs polisi harekete geçirdi
10 Eylül 2020 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:12:00

Rusya'dan Japonya ile ilgili 'yeni başbakan' açıklaması

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, görevi bırakmaya hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin halefinin Rusya ve Japonya arasındaki başlıca sorunlardan olan "Kuril Adaları/Kuzey Toprakları" sorununun çözümü konusunda kararlılık göstermesini umduklarını ifade etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almasının ardından gözler yeni başbakanın mevcut politikalarda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği sorusuna çevrilmişken, konuya ilişkin Rusya’dan açıklama geldi.

Rusya’da faaliyet gösteren bir ajansa konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’nın sonunda topraklarına kattığı ancak Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa dikkat çekti.

Abe’nin görevi boyunca iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanması için çaba sarf ettiğini ve adalar sorununu diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını dile getiren Peskov, göreve gelecek yeni başbakanın da sorunun çözümü noktasında kararlılık göstermesini umduklarını söyledi. 

Yeni başbakanın Rusya ve Japonya arasındaki barış anlaşması müzakereleri konusunda izleyeceği tutumun henüz net olmadığına dikkat çeken Peskov, Japonya’nın sorunun çözümü için Rusya ile ilişkileri geliştirme yönünde tavır almasını umduklarını yineledi.

JAPONYA VE RUSYA ARASINDA BİTMEYEN ANLAŞMAZLIK

Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. İki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı. Abe yönetimi altında barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakerelerde somut bir aşama kaydedilememişti.

Kuril Adaları/Kuzey Toprakları sorununun çözümü, Aralık 2012’de Japonya’da göreve gelen Başbakan Şinzo Abe’nin öncelikli dış politika hedeflerinden biridir. Abe, pek çok defa Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ilişkileri geliştirmek, karşılıklı güveni tesis etmek ve Kuril/Kuzey Toprakları sorununu çözmek içim girişimlerde bulunmuştur

EN ÇOK OKUNAN HABERLER