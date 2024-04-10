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10 Nisan 2024 Çarşamba 21:31:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 21:31:00

Rusya'dan Gazze resti: Ateşkes derhal uygulanmalı!

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararının tüm BM üyesi ülkelerce uygulanması gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

BMGK'nin Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararını 25 Mart'ta kabul etmesi ve İsrail'in bu karara uymaması ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

"BM Tüzüğünün 25. maddesine göre, BM'ye üye devletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymayı ve kararlarını uygulamayı kabul ediyor. Güvenlik Konseyinin kararlarının tüm BM ülkelerince uygulanması zorunlu. Buna göre BMGK gerektiğinde kararlara uyulmamasını değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu, 25 Mart'ta onaylanan ve Gazze'de acilen ateşkes talep eden 2728 sayılı karar için geçerlidir. Rusya, söz konusu kararın acilen uygulanmasından yana."

ABD'nin, bu kararın bazı hükümlerine karşı çıktığına dikkati çeken Zaharova, bu pozisyonun "yıkıcı" olduğunu vurguladı.

- "FRANSA'NIN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME İHTİMALİNE HAZIRIZ"

Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme yönündeki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine "Bu saldırgan açıklamaları dikkate aldık. Durumun her türlü gelişimine hazırız." dedi.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını da değerlendiren Zaharova, "Yaptırımlar, bölgeyi daha güvenli hale getirmiyor." diye konuştu.

Etiketler : Rusya Gazze BMGK Ateşkes İsrail
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