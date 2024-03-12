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12 Mart 2024 Salı 21:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 21:00:00

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını açıkladı

Kaynak: AA

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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu duyurdu.

Iohannis, ülkesinin NATO'ya katılımının 20. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Bu adaylığı, Romanya adına tüm sorumluluğumla üstleniyorum ve bu karar, Romanya'nın performansına, iki cumhurbaşkanlığı görevi sırasında edindiğim deneyime, NATO'nun, Avrupa'nın, özellikle bölgemizin karşılaştığı zorlukları derinlemesine anlamama ve NATO'nun temel değerlerine ve hedeflerine olan sıkı bağlılığıma dayanmaktadır." denildi.

NATO'da yer almanın ülkesine "tarihteki en güçlü güvenlik garantisini" sağladığını vurgulayan Iohannis, "Bu güvenlik garantileri hiçbir zaman bugünkünden daha önemli olmamıştır. Güvenlik açısından son on yılların en zor zamanlarını yaşıyoruz ancak biz Rumenler, NATO üyesi olduğumuz için kendimizi güvende hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Iohannis, görevi süresince NATO tarafından belirlenen Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcaması yönündeki hedefe yüzde 2,5 ile ulaştığını belirtti.

NATO'nun misyonuna ilişkin bakış açısını yenilemeye ihtiyacı olduğunu savunan Iohannis, şunları kaydetti:

"Doğu Avrupa'nın NATO içindeki tartışmalara ve alınan kararlara değerli bir katkısı vardır. Bu bölgenin dengeli, güçlü ve etkili şekilde temsil edilmesiyle İttifak, tüm üye devletlerin ihtiyaç ve endişelerini karşılayacak en iyi kararları alabilecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı NATO Genel Sekreterliği için yarışa katılmaya karar verdim."

Iohannis, böylelikle genel sekreterlik görevi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin rakibi oldu.

Etiketler : NATO ROMANYA CUMHURBAŞKANI Klaus Iohannis
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