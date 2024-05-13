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Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:38:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:38:00

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle Amasya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : orta karadeniz yağış sağanak
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