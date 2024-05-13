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13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:15:00

"Çember-18" operasyonlarında 81 ilde 4 bin 995 firari yakalandı

Kaynak: AA

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81 ilde son 5 günde aranan şahıslara düzenlenen “Çember-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4bin 995 firari yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 81 ilde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerince arama kaydı olanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısının 28, 5 ila 10 sene arasından kesilmiş ceza ile arananların sayısının 29, 5 yıl ve altı kesilmiş ceza ile aranan kişi sayısının ise 4 bin 938 olduğu, bu kişilerden 822'sinin hırsızlık, 424'ünün dolandırıcılık, 182'sinin yağma, 118'inin cinsel suçlar, 73'ünün adam öldürme, 817'sinin narkotik, 50'sinin terör, 495'inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanının ise değişik bazı suçlardan arandığı kaydedildi.

Etiketler : operasyon firari arama
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