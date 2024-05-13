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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:50:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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