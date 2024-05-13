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13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:45:00

Evinde bulunan örgütsel notu reddeden sanığı sınav kağıtları ele verdi

Kaynak: AA

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Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan R.B.K'nin evinde yapılan aramada, örgütün dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, evinde yapılan aramada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı not ele geçirilen R.B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, sanık R.B.K'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Sanığın evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı dergi, terör örgütünü sembolize eden paçavralar ile üç sayfadan oluşan el yazısı not ele geçirildi.

Notta, "yapmak istediğim tek şey var ama bu tüm sevdiklerime fazlasıyla acı verecek", "bir kızı bile sevemiyorum çünkü arkamdan ağlayacak bir tane fazladan arkadaş bırakmak istemiyorum, en çok da anneme üzülüyorum", "Avesta'nın büyüdüğünü, abimin evlendiğini görememek" gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Sanığın, notta ayrıca etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi akrabası Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin ismine yer vererek, onlar gibi olmak istediğini belirttiği görüldü.

Yazının devamında şüphelinin paraya hayatını ve hayallerini satamayacağını, çok büyük bir fedakarlık yaparak bu yazıyı da bir köşede tutacağını belirttiği ve son olarak "Erdal abinin de dediği gibi gerçek yaşam bu yaşadığımız süre gelen bu hayatta değil verdiğimiz direniştedir" ifadesiyle imzasını atarak yazıyı sonlandırdığı tespit edildi.

R.B.K'nin ikametindeki aramada, Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin fotoğrafları da bulundu.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuklanan R.B.K'nin notu kendisinin yazmadığını iddia etmesi üzerine savcılık, cezaevindeki sanıktan el yazısı örneği aldı. Yazı örneği ile not üzerinde yapılan incelemede yazıların birbirine uyumlu olmadığı görüldü.

Sanığın yazısını değiştirebileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, R.B.K'nin okuduğu üniversiteden, öğrenim sürecinde girdiği sınavların kağıtlarını talep etti. Sınav kağıtlarındaki yazı ile not üzerinde yapılan kriminal incelemede ise yazıların birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin kız arkadaşı olması, geride bıraktığı annesi ve arkadaşlarının üzülmesi, bir yakınının büyümesi veya abisinin evlendiğini görememesi şeklindeki faaliyetlerden ayrılarak karar verme sürecinde olduğu, Erdal abisi olarak atıf yaptığı kişi gibi olmak istediğini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle sanığın PKK silahlı terör örgütü üyesiyken örgütün silahlı ve dağ kadrosu olarak belirtilen birime katılma hususunda bir karar aşamasında olduğu değerlendirilmiştir."

R.B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etiketler : terör örgütü pkk sınav kağıtları
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